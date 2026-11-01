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საზოგადოება · 2 ნოემბერი, 00:04

გოჩა მირცხულავა: პარტიების აკრძალვით, ივანიშვილი მილიონ ამომრჩეველს ეუბნება -ფეხებზე მკიდიხართ!

"საპატრიარქო დღეს წარმოადგენს „ქართული ოცნების“ იდეოლოგიური განყოფილების ერთ-ერთ შტოს. ეკლესიის ის ჯგუფი, რომელიც ხელისუფლებასთან და რუსეთის ეკლესიასთან არის აფილირებული, შესაბამის შედეგს ნახავს. ეს შედეგი მათთვის სასიამოვნო არ იქნება"

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გოჩა მირცხულავა: პარტიების აკრძალვით, ივანიშვილი მილიონ ამომრჩეველს ეუბნება -ფეხებზე მკიდიხართ!
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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