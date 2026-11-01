პარლამენტიპერსონები
ამინდიკურსისაწვავიგათიშვებიგზები
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარიმსოფლიოსტატია
მსოფლიო · 1 ნოემბერი, 23:40

დეა მეტრეველი: "მიმდინარეობს ღრმა გაწმენდითი სამუშაოები" - არ გეგგონოთ ქ. ბუდაპეშტის დასუფთავების სამსახური იყოს...

საქართველოში დღეს კულტურა უმძიმეს მდგომარეობაშია და ეს არავისთვის არის სიახელე. მძიმე რეპრესიების და რესურსების შეზღუდვის ფონზე ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე წარამტებული და საამაყო სფერო გადარჩენისთვის იბრძვის. თითქმის ყველა სახელოვნებო სფეროს წარმომადგენელს, თავისუფალ ხელოვანებს, უაღრესად მძიმე გარემოებებში უწევთ არა მხოლოდ საკუთარ პროფესიაში მუშაობა, არამედ არსებობაც კი. ზვაიდ რატიანი, ანდრო ჭიჭინაძე და ვეფხია კასრაძე დღემდე საპატიმრობეში არიან.... მათ უკან კი ოჯახებია.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დეა მეტრეველი: "მიმდინარეობს ღრმა გაწმენდითი სამუშაოები" - არ გეგგონოთ ქ. ბუდაპეშტის დასუფთავების სამსახური იყოს...
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
დეა მეტრეველი - სახეზეა კადრების დეფიციტი „ქართული ოცნების“ გუნდში, კულტურის სფეროდან ავტორიტეტისა და რეპუტაციის მქონე ადამიანები კი სავარაუდოდ, თავს იკავებენ, აღარ უნდათ „ქართულ ოცნებასთან“ ასოცირებაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

საზოგადოება ·

დეა მეტრეველი: თურმე ერთი კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის გამდიდრება, ქვეყნის არნახულ ეკონომიკურ აყვავებად რომ გვასაღებენ, ყოფილა ქვეყნის ნამდვილი წარმატება თან მხოლოდ ერთი კაცის დამსახურებაც

NEWS.GE
საზოგადოება ·

დეა მეტრეველი: ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა თავზე გვენგრევა, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს კრძალავენ... დავით ოქიტაშვილის მიერ ყოფილი კულტურის მინისტრის თიკა რუხაძის მხილების ამბავს განვიხილავთ

NEWS.GE
მსოფლიო ·

ნიკოლოზ მეტრეველი: სახელმწიფოს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის უფლება აქვს. პოლიციელებზე თავდასხმა, სხვისი ქონების განადგურება მშვიდობიანი პროტესტი ვერ იქნება. ძალის გამოყენების აუცილებლობა და თანაზომიერება უნდა შემოწმდეს პარიზშიც, ბრიუსელშიც და თბილისშიც

რუსთავი 2
ყველა ამბავი: მსოფლიო