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პოლიტიკა · 1 ნოემბერი, 13:57

თეოდორე კრეჩეტოვი: რუსეთის პატრიარქ კირილის იუბილეზე ქართული დელეგაცია ჩავა

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თეოდორე კრეჩეტოვი: რუსეთის პატრიარქ კირილის იუბილეზე ქართული დელეგაცია ჩავა
NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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