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საზოგადოება · 31 ოქტომბერი, 22:40

სალომე სიმონია: სათამაშო ბიზნესის მფლობელები, რომლებიც ოცნებისვე მოქმედი და ყოფილი ჩინოვნიკები, ნათესავები და ახლობლები არიან - უფრო და უფრო გამდიდრდებიან (ვიდეო)

ცნობისთვის, პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის ამოქმედების შედეგად საქართველოში საერთაშორისო აზარტული ტურნირები გაიმართება.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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