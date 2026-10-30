რუსული დრონებისა და რაკეტების დარტყმების შედეგად დაღუპული გოგონას მამის გლოვის ხმა ისმის (ვიდეო)
29 ოქტომბერს რუსული დრონებისა და რაკეტების დარტყმების შედეგად უკრაინის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქი ჩერნიგოვი და ქალაქ დნიპროში არსებული რკინიგზის სადგური დაზიანდა; თავდასხმას ორი 15 წლის თანაკლასელი გოგონა, იანა პეშკოვა და მარია მოჟოვა ემსხვერპლა
29 ოქტომბერს რუსული დრონებისა და რაკეტების დარტყმების შედეგად უკრაინის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქი ჩერნიგოვი და ქალაქ დნიპროში არსებული რკინიგზის სადგური დაზიანდა; თავდასხმას ორი 15 წლის თანაკლასელი გოგონა, იანა პეშკოვა და მარია მოჟოვა ემსხვერპლა, რომლებიც ჩერნიჰივის №1 სკოლაში სწავლობდნენ. იანა მხატვრული ტანმოვარჯიშე იყო, ხოლო მარია — მოცეკვავე. [1]
ჩერნიგოვის ცენტრში მამის გლოვის ხმა ისმის; ის თავისი ქალიშვილის ცხედართან დგას.
დაშავდა ცხრა ადამიანი, მათ შორის — ორი ბავშვი. თავდასხმის შედეგად ცეცხლი გაუჩნდა მაღაზიასა და ორ ავტომობილს;
ვიდეო: „სუსპილნე“ (Suspilne)
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