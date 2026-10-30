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მსოფლიო · 30 ოქტომბერი, 23:58

რუსული დრონებისა და რაკეტების დარტყმების შედეგად დაღუპული გოგონას მამის გლოვის ხმა ისმის (ვიდეო)

29 ოქტომბერს რუსული დრონებისა და რაკეტების დარტყმების შედეგად უკრაინის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქი ჩერნიგოვი და ქალაქ დნიპროში არსებული რკინიგზის სადგური დაზიანდა; თავდასხმას ორი 15 წლის თანაკლასელი გოგონა, იანა პეშკოვა და მარია მოჟოვა ემსხვერპლა

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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