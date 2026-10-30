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პოლიტიკა · 30 ოქტომბერი, 23:35

ელენე ხოშტარია: ქვეყანაში კრძალავენ არჩევნებს!

ახლა დავსვათ კითხვა - რას ნიშნავს „იკრძალება“? ფიზიკურად ადამიანებს, პოლიტიკოსებს ვერ აკრძალავენ, მათ შორის ციხეში ჩასმითაც კი. ეს კარგად ჩანს. შესაბამისად, რისი აკრძალვაც ხელეწიფებათ, ეს არის არჩევნებში ამ პარტიების მონაწილეობა, ანუ მივედით მთავარ საკითხამდე - ქვეყანაში კრძალავენ არჩევნებს!

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ელენე ხოშტარია: ქვეყანაში კრძალავენ არჩევნებს!
ელენე ხოშტარია: ქვეყანაში კრძალავენ არჩევნებს!NEWS.GE

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3 სტატია
ოპოზიციური 2ნეიტრალური 1
  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურიელენე ხოშტარია - ქვეყანაში არჩევანი იკრძალება იმიტომ, რომ საქართველო იყოს ისეთი, როგორიც რუსეთს დასჭირდება - ძალიან თვალსაჩინოა ქართული პროდასავლური პოლიტიკური სპექტრის ძალა, ცოდნა, ღირსება ამ პროცესზე, ამას თუ დაემატება ერთობა და მოქმედება, რეჟიმი წავა!
  2. TV პირველიოპოზიციურიელენე ხოშტარია: ქვეყანაში არჩევანი იკრძალება იმიტომ, რომ საქართველო იყოს ისეთი, როგორიც რუსეთს დასჭირდება
  3. ალიაოპოზიციური“ნუ გამოვიყენებთ ქოცურ ციფრებს”– რას წერს ელენე ხოშტარია საკონსტიტუციო სასამართლოს პროცესებზე
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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