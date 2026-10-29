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პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 20:14

ბადრი ჯაფარიძე: "ქართული ოცნება" თავისი სარჩელით ცდილობს აკრძალოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა და არა რამდენიმე პოლიტიკური პარტია

რუსთავი 2

ბადრი ჯაფარიძე: გვაქვს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ პარტიების აკრძალვით "ქართული ოცნება" ამზადებს ნიადაგს კონსტიტუციური გადატრიალებისთვის. მათ სურთ, არჩევანი წაართვან და ამ გზით არჩევნებს ჩამოაშორონ (მათივე დათვლებით) მილიონზე მეტი სხვაგვარად მოაზროვნე ამომრჩეველი, მოიპოვონ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და კონსტიტუციის დონეზე განიმტკიცონ დე-ფაქტო უზურპირებული ხელისუფლება.

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ბადრი ჯაფარიძე: "ქართული ოცნება" თავისი სარჩელით ცდილობს აკრძალოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა და არა რამდენიმე პოლიტიკური პარტია
ბადრი ჯაფარიძე: "ქართული ოცნება" თავისი სარჩელით ცდილობს აკრძალოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა და არა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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