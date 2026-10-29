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პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 18:36

ქეთი ქურდოვანიძე: ისინი ვერ ეგუებიან სამყაროს, რომელშიც არსებობს მიშა, ელენე, მზია, ვახო, ჩვენი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, ანუ ვიღაც, ვისი ნიჭიც მათი ცხოვრების წესს და თვითშეფასებას აზრს უკარგავს

ლიტერატურათმცოდნე, ჟურნალისტი ქეთი ქურდოვანიძე: რად უნდათ, რომ პარტიებს აუქმებენ , ისედაც ხომ ყველაფერი უზურპირებული აქვთ? რად უნდათ, რომ ციხეები გაავსეს პოლიტპატიმრებით, ისედაც ხომ არაფრად მიაჩნიათ არავის აზრი?

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ქეთი ქურდოვანიძე: ისინი ვერ ეგუებიან სამყაროს, რომელშიც არსებობს მიშა, ელენე, მზია, ვახო, ჩვენი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, ანუ ვიღაც, ვისი ნიჭიც მათი ცხოვრების წესს და თვითშეფასებას აზრს უკარგავს
ქეთი ქურდოვანიძე: ისინი ვერ ეგუებიან სამყაროს, რომელშიც არსებობს მიშა, ელენე, მზია, ვახო, ჩვენი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდები, ანუ ვიღაც, ვისი ნიჭიც მათი ცხოვრების წესს და თვითშეფასებას აზრს უკარგავსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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