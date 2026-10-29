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მსოფლიო · 29 ოქტომბერი, 16:49

რასა იუკნევიჩიანე: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას ეკისრება

კადრებში, რომელიც „სანდო წყარომ“ გაავრცელა, ჩანს, რომ პოლიტიკოსი დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდება და ეტლს იყენებს. „აუცილებლად ბოლომდე ვიბრძოლებ!“ , - თქვა პოლიტიკოსმა კლინიკაში შეყვანამდე.

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რასა იუკნევიჩიანე: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას ეკისრება
რასა იუკნევიჩიანე: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე სრული პასუხისმგებლობა ქართულ ოცნებას ეკისრებაNEWS.GE

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  1. ინტერპრესნიუსინეიტრალურირასა იუკნევიჩიენე - ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე სრული პასუხისმგებლობა „ქართულ ოცნებას“ ეკისრება
  2. TV პირველიოპოზიციურირასა იუკნევიჩიენე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას “ოცნებას“ აკისრებს
  3. ალიაოპოზიციურირასა იუკნევიჩიენე ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობას “ოცნებას“ აკისრებს
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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