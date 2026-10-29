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პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 15:38

"თქვენი ლექტორი ყოფილა მაია კოპალეიშვილი. შეგიძლიათ მას უპასუხოთ, რა საფრთხეს ქმნის ის ქვეყნისთვის და დემოკრატიისთვის?" (ვიდეო)

თქვენი ლექტორი ყოფილა მაია კოპალეიშვილი. შეგიძლიათ მას უპასუხოთ, რა საფრთხეს ქმნის ის ქვეყნისთვის და დემოკრატიისთვის? - ამ კითხვის პასუხად თორნიკე ჭეიშვილი აცხადებს: „აიკრძალება ადამიანი - ასეთი რამ არც სარჩელში წერია“

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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