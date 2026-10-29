პოლიტიკა · 29 ოქტომბერი, 15:38
"თქვენი ლექტორი ყოფილა მაია კოპალეიშვილი. შეგიძლიათ მას უპასუხოთ, რა საფრთხეს ქმნის ის ქვეყნისთვის და დემოკრატიისთვის?" (ვიდეო)
თქვენი ლექტორი ყოფილა მაია კოპალეიშვილი. შეგიძლიათ მას უპასუხოთ, რა საფრთხეს ქმნის ის ქვეყნისთვის და დემოკრატიისთვის? - ამ კითხვის პასუხად თორნიკე ჭეიშვილი აცხადებს: „აიკრძალება ადამიანი - ასეთი რამ არც სარჩელში წერია“
თქვენი ლექტორი ყოფილა მაია კოპალეიშვილი. შეგიძლიათ მას უპასუხოთ, რა საფრთხეს ქმნის ის ქვეყნისთვის და დემოკრატიისთვის? - ამ კითხვის პასუხად თორნიკე ჭეიშვილი აცხადებს: „აიკრძალება ადამიანი - ასეთი რამ არც სარჩელში წერია“
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შემდეგი ამბავიწაიკითხე"ოცნების" დეპუტატები, არჩილ გორდულაძე და თორნიკე ჭეიშვილი იმ პარტიის აკრძალვას ითხოვენ, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი მათივე ლექტორი იყო
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