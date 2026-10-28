დავით ზურაბიშვილი: სტრასბურგისადმი დაუმორჩილებლობა საქმის არსებით განხილვამდე, პრაქტიკულად გამოიწვევს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატორობის გაფორმებას საერთაშორისო დონეზე, აქედან გამომდინარე არცთუ მარტივი შედეგებით
თუ ქართული ოცნების მოთხოვნა ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე დაკმაყოფილდება, ეს განაჩენი მაშინვე გასაჩივრდება სტრასბურგში და, დარწმუნებული ვარ, საქმის არსებით განხილვამდე ევროპის სასამართლო აუცილებლად შეაჩერებს საქართველოს საკონსტიუტუციო სასამართლოს ვერდიქტის აღსრულებას.
ყოფილი პარლამენტარი, დავით ზურაბიშვილი:
საგულისხმო ნიუანსი.
თუ ქართული ოცნების მოთხოვნა ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე დაკმაყოფილდება, ეს განაჩენი მაშინვე გასაჩივრდება სტრასბურგში და, დარწმუნებული ვარ, საქმის არსებით განხილვამდე ევროპის სასამართლო აუცილებლად შეაჩერებს საქართველოს საკონსტიუტუციო სასამართლოს ვერდიქტის აღსრულებას.
ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება დადგება არჩევანის წინაშე: იგი ან უნდა დაემორჩილოს სტრასბურგს, რის შედეგადაც ოპოზიციურ პარტიებს შეეძლებათ ძველებურად გააგრძელონ საქმიანობა, ან არ დაელოდოს საქმის არსებით განხილვას (სადაც ასევე გარანტირებული წაგება ელით) და გამოუცხადოს დაუმორჩილებლობა ევროპის სასამართლოს, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს ევროსაბჭოს დატოვებას და ევროინტეგრაციის პროცესისგან სრულ და საბოლოო გამიჯვნას.
ერთი შეხედვით ყველაფერი მიდის სწორედ სრული გამიჯვნისკენ, მაგრამ ეს ასე იოლი ამბავი არ არის. ამას მოჰყვება მართლა სერიოზული სანქციები და არა მხოლოდ სიტყვიერი დაგმობები. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა ასევე კატეგორიულად მიუღებელია ამერიკისთვის და აქ ტრამპის პაპუაშვილობა ევროპასთან მიმართებაში ოცნებას ვერ უშველის. სტრასბურგისადმი დაუმორჩილებლობა საქმის არსებით განხილვამდე, პრაქტიკულად გამოიწვევს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატორობის გაფორმებას საერთაშორისო დონეზე, აქედან გამომდინარე არცთუ მარტივი შედეგებით.
მეორეს მხრივ. როგორია ამხელა ხმაურის შემდეგ აკრძალულმა პარტიებმა კვლავ გააგრძელონ ლეგალური ფუნქციონირება? ეს ხომ ოცნების მომხრეთა თვალში იქნება დიფსთეითის ტრიუმფი და ბატონი ბიძინას ყოვლისშემძლეობის მითის გაცამტვერება?
მოკლედ, სერიოზულ განსაცდელში შეიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი თავი და გუნდიც, ხოლო ქვეყანა სად შეიყვანა, მაგაზე აღარც ვლაპარაკობ.
აქ შეიძლება თქვან, ეს ყველაფერი იცის ბიძინამ და მისი მიზანიც სწორედ დასავლური სამყაროსგან სრული გამიჯვნააო, მაგრამ მე პირადად სულაც არ ვარ დარწმუნებული, რომ მაინცდამაინც ახლა და ამ გზით აპირებდა იგი გამიჯვნის პროცესის დასრულებას. საერთოდ ბიძინა ყოველთვის უფრთხის იმას, რაც არ ესმის და რაც მისთვის უცნობია. ამ დროს ის, როგორც წესი, დაცდას ამჯობინებს, აცლის მოვლენებს განვითარებას და აკვირდება პროცესს. ყოველ შემთხვევაში, ადრე სულ ასე იქცეოდა. ახლა რას იზამს, არ ვიცი.
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