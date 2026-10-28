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პოლიტიკა · 28 ოქტომბერი, 20:19

დავით ზურაბიშვილი: სტრასბურგისადმი დაუმორჩილებლობა საქმის არსებით განხილვამდე, პრაქტიკულად გამოიწვევს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატორობის გაფორმებას საერთაშორისო დონეზე, აქედან გამომდინარე არცთუ მარტივი შედეგებით

თუ ქართული ოცნების მოთხოვნა ოპოზიციური პარტიების გაუქმებაზე დაკმაყოფილდება, ეს განაჩენი მაშინვე გასაჩივრდება სტრასბურგში და, დარწმუნებული ვარ, საქმის არსებით განხილვამდე ევროპის სასამართლო აუცილებლად შეაჩერებს საქართველოს საკონსტიუტუციო სასამართლოს ვერდიქტის აღსრულებას.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
დავით ზურაბიშვილი: სტრასბურგისადმი დაუმორჩილებლობა საქმის არსებით განხილვამდე, პრაქტიკულად გამოიწვევს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატორობის გაფორმებას საერთაშორისო დონეზე, აქედან გამომდინარე არცთუ მარტივი შედეგებით
დავით ზურაბიშვილი: სტრასბურგისადმი დაუმორჩილებლობა საქმის არსებით განხილვამდე, პრაქტიკულად გამოიწვევს ბიძინა ივანიშვილის დიქტატორობის გაფორმებას საერთაშორისო დონეზე, აქედან გამომდინარე არცთუ მარტივი შედეგებითNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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