პოლიტიკა · 28 ოქტომბერი, 00:39
ანა წითლიძე: მაინტერესებს ადამიანი, რომელსაც ორი ტყვია გულში ესროლეს, ელექტროშოკით გული გაუხეთქეს... არსებობს ბუნებაში ასეთი ადამიანი გადარჩეს? (ვიდეო)
ანა წითლიძის გამოსვლა საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების (მათ შორის, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“) შესაძლო აკრძალვის შესახებ მიმდინარე სარჩელის განხილვას ეხებოდა. გამოსვლისას მან მწვავედ გააკრიტიკა წარდგენილი სარჩელი და მას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა.
ანა წითლიძის გამოსვლა საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების (მათ შორის, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“) შესაძლო აკრძალვის შესახებ მიმდინარე სარჩელის განხილვას ეხებოდა. გამოსვლისას მან მწვავედ გააკრიტიკა წარდგენილი სარჩელი და მას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა.
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