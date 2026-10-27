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ეკონომიკა · 27 ოქტომბერი, 16:27

სოფიო ხორგუანი "ქართულ ოცნებას": ტურისტების მოსაზიდად გელათი ვერ გადახურეთ და რა აუცილებელია, რომ აზარტული თამაშების საერთაშორისო ტურნირის გამართვის შესაძლებლობა გვქონდეს?

ტურისტების მოსაზიდად გელათი ვერ გადახურეთ და რა აუცილებელია, რომ აზარტული თამაშების საერთაშორისო ტურნირის საქართველოში გამართვის შესაძლებლობა გვქონდეს? – ფიქრობთ ახალგაზრდობაზე?! – ამის შესახებ ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა, სადაც “ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვა მიმდინარეობს.

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სოფიო ხორგუანი "ქართულ ოცნებას": ტურისტების მოსაზიდად გელათი ვერ გადახურეთ და რა აუცილებელია, რომ აზარტული თამაშების საერთაშორისო ტურნირის გამართვის შესაძლებლობა გვქონდეს?
სოფიო ხორგუანი "ქართულ ოცნებას": ტურისტების მოსაზიდად გელათი ვერ გადახურეთ და რა აუცილებელია, რომ აზარტული თამაშების საერთაშორისო ტურნირის გამართვის შესაძლებლობა გვქონდეს?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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