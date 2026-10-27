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პოლიტიკა · 27 ოქტომბერი, 16:23

"ოცნების" მილიონერი დეპუტატი: ჩემს ბავშვებს სულ ვეუბნები - დაზოგეთ ელექტროენერგია (ვიდეო)

ისეთი მექანიზმი უნდა გვქონდეს, რომ თითოეულ ჩვენგანს ჰქონდეს სურვილი, დავზოგოთ ენერგია - ჩვენ ახალ ეკონომიკურ მოდელში ვცხოვრობთ, სადაც ენერგოეფექტურობა ნომერ პირველი ამოცანაა! - ასე განმარტა პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის თავმჯდომარემ შოთა ბერეკაშვილმა უმრავლესობის დეპუტატების პროექტის არსი, რომლის გათვალისწინებით, სემეკს ენიჭება უფლებამოსილება, როგორც წყლის, ასევე ბუნებრივი გაზის საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის განსხვავებული ტარიფები დაადგინოს და ფასი მოხმარების მოცულობაზე იყოს დამოკიდებული.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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  1. BM.GEოპოზიციურიგაუძვირდება თუ არა მოსახლეობას ტარიფები? - შოთა ბერეკაშვილის პასუხი
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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