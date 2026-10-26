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საზოგადოება · 27 ოქტომბერი, 02:50

"200 წიწილა, 200 დაფა შემწვარი გოჭი და ვაზის ფოთოლში გახვეული ათასი ტოლმა" - (ვიდეო)

ტელეკომპანია პირველი: 200 წიწილა, 200 დაფა შემწვარი გოჭი და ვაზის ფოთოლში გახვეული ათასი ტოლმა - ხალხს ჩინოვნიკების ჭამა-სმა რეკორდული რაოდენობის ფული უჯდება.

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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