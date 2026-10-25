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მსოფლიო · 26 ოქტომბერი, 00:47

ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა

სერბეთის ექსპრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა | ამის შესახებ მან საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა. სერბეთში საარჩევნო უბნები რამდენიმე საათის წინ დაიხურა და არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა
ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარაNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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