ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა
სერბეთის ექსპრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა | ამის შესახებ მან საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა. სერბეთში საარჩევნო უბნები რამდენიმე საათის წინ დაიხურა და არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა.
სერბეთის ექსპრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხება აღიარა | ამის შესახებ მან საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა
„ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური „სტუდენტური სია“ იმარჯვებს!“ | თქვა მან
სერბეთში საარჩევნო უბნები რამდენიმე საათის წინ დაიხურა და არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა. ცნობილია, რომ სერბეთის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ბოლო წლების განმავლობაში ამომრჩეველთა ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა - 19:00 საათისთვის აქტივობა 67.8% იყო. არჩევნებში სულ 6.45 მილიონი ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული
ალექსანდრ ვუჩიჩმა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები სტუდენტების მიერ ორგანიზებული ორწლიანი პროტესტის ფონზე ჩანიშნა. სერბეთში საპროტესტო აქციები 2024 წელს ქალაქ ნოვი სადში რკინიგზის სადგურის სახურავის ჩამონგრევის შემდეგ დაიწყო. მომხდარის შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა
ამ ამბავს სხვა მედიაც აშუქებს
- იმედინიუსისერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს
- ნეტგაზეთისერბეთში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები იმართება
- რადიო თავისუფლებასერბეთის საპარლამენტო არჩევნებში ერთმანეთს უპირისპირდებიან ყოფილი პრეზიდენტი ვუჩიჩი და სტუდენტური სია
- ფორმულა19:00 საათის მონაცემებით, სერბეთის არჩევნებზე რეკორდული აქტივობაა - 67.6%
- ფორმულასერბეთის არჩევნებში სტუდენტურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა - ალექსანდრ ვუჩიჩმა მარცხი აღიარა
- რადიო თავისუფლებასერბეთის არჩევნებში სტუდენტურმა სიამ გაიმარჯვა, ვუჩიჩმა აღიარა დამარცხება
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