ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 22:58

ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ...

პარტია "ჯერ საქართველო"-ს წევრი ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ იალაღია ცხვრებისთვის.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ...
ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

კომენტარები

კომენტარები იტვირთება…

გააგრძელე ნაკადშიდღის ამბები ერთი თითის მოსმით

შემდეგი ამბავი

პოლიტიკა ·
ოპოზიციის მორიგი შეტევა საქართველოს საპატრიარქოზე - გიორგი ახობაძემ საქართველოს ეკლესიას შეურაცხყოფა მიაყენა, ზურა შარაშენიძე კი პატრიარქს დაემუქრაწაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

გიორგი შარაშიძე – არავის უკვირს, რომ „ოცნების“ არადემოკრატიული ქმედებების და არაკანონიერი ნაბიჯების გამო, საქართველო აღარ არის ევროკავშირში გაწევრიანების დღის წესრიგში

პირველი არხი
ყველა ამბავი: საზოგადოება