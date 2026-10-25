საზოგადოება · 25 ოქტომბერი, 22:58
ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ...
პარტია "ჯერ საქართველო"-ს წევრი ზურა შარაშენიძე: ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ იალაღია ცხვრებისთვის.
პარტია "ჯერ საქართველო"-ს წევრი ზურა შარაშენიძე:
ქვეყანა, სადაც ერთი პარტია, პოლიტიკური ხოშის გამო კრძალავს ხუთ სხვას, უკვე ქვეყანაც აღარ არის, არამედ იალაღია ცხვრებისთვის.
მე არ ვარ ცხვარი.
ჩვენ არ ვართ ფარა
საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს აქ ვინმეს წარსულს ანდა პარტიულ კუთვნილებას.
რა სახელიც გვქვია, შინაგანი რწმენაც იგივე გვაქვს:
ჯერ - საქართველო
მერე - დანარჩენი
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