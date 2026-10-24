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პოლიტიკა · 24 ოქტომბერი, 18:13

ლევან ღამბაშიძე: იმ პარტიების აკრძალვით, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ, თავისუფლებას მხოლოდ იმ ხალხს კი არ ართმევენ, ვინც ოპოზიციას უჭერს მხარს, არამედ თქვენც, ვინც...

ცუდი არჩევანის გაქრობით, ვაქრობთ კარგ არჩევანსაც და შესაბამისად ვკლავთ თავისუფლებას, არა მხოლოდ მათთვის, ვინც ცუდ არჩევანს აკეთებდა, არამედ მათთვისაც, ვინც კარგ არჩევანს აკეთებდა. ეს არის ბერდიაევის უნაკლო ლოგიკა, რომელიც თავის მხრივ დოსტოევსკის ეფუძნება, რომელიც თავის მხრივ ქრისტიანობას ეყრდნობა.

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ლევან ღამბაშიძე: იმ პარტიების აკრძალვით, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ, თავისუფლებას მხოლოდ იმ ხალხს კი არ ართმევენ, ვინც ოპოზიციას უჭერს მხარს, არამედ თქვენც, ვინც...
ლევან ღამბაშიძე: იმ პარტიების აკრძალვით, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ, თავისუფლებას მხოლოდ იმ ხალხს კი არ ართმევენ, ვინც ოპოზიციას უჭერს მხარს, არამედ თქვენც, ვინც...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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