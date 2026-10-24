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საზოგადოება · 24 ოქტომბერი, 18:07

გაგა გოგსაძე: მოყვასი მიყარს და ქვეყანა იქცა სანაგვედ

ციხეში გამომწყვდეული და რეჟიმის ჭკუით დაპატიმრებული, დატყვევებული ზვიადი, მზია, ვეფხია, ანდრო, ონისე, პაატა და კიდევ, ათეულობით მაგარი ქართველი რომ არ გადარდებთ, გასაგებია. მოყვასი მიყარს და ქვეყანა იქცა სანაგვედ.

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გაგა გოგსაძე: მოყვასი მიყარს და ქვეყანა იქცა სანაგვედ
გაგა გოგსაძე: მოყვასი მიყარს და ქვეყანა იქცა სანაგვედNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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