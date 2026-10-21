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პოლიტიკა · 22 ოქტომბერი, 01:46

პაატა შამუგია: თუ იქამდე სადმე არ მიგვახვრიტეს

21 ოქტომბერს, ბათუმში, საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყო „ქართული ოცნების“ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის შესახებ. სარჩელით „ოცნება“ ითხოვს პოლიტიკური პარტიების: „ერთიანობა – ნაციონალური მოძრაობა“, „კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა“, „ძლიერი საქართველო – ლელო, ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის!“, „ფედერალისტური პარტია“, „გახარია საქართველოსთვის“ საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობას და მათ აკრძალვას.

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მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
პაატა შამუგია: თუ იქამდე სადმე არ მიგვახვრიტეს
პაატა შამუგია: თუ იქამდე სადმე არ მიგვახვრიტესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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