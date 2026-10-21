მედია: აუდიო ჩანაწერი - სკანდალი I "ქართულ ოცნების“ პოლიტსაბჭოში რომ მედროვეები ჰყავთ - კახი კახიშვილი
კახიშვილი წარსულშიც ღიად საუბრობდა მმართველ გუნდთან უთანხმოებაზე. მას საჯაროდ განუცხადებია, რომ არსებობდა საკითხები, რომლებზეც პარტიის პოზიციას არ იზიარებდა და არ აპირებდა მხოლოდ უპირობო შემსრულებლის როლში დარჩენას. ვის გულისხმობს კახიშვილი „მედროვეებში“ და კონკრეტულად ვის მიმართ არის მისი კრიტიკა ის ჯერჯერობით სახელს და გვარებს არ ასახელებს...
„მედროვეები რომ ჰყავთ პოლიტსაბჭოში“ - დაპირისპირება და მწვავე შეფასებები მმართველი გუნდის მისამართით. „ქართული ოცნების“ ყოფილი დეპუტატის, კახი კახიშვილის განცხადება პარტიის შიგნით არსებულ ვითარებაზე ყურადღებას იპყრობს.
კახიშვილი წარსულშიც ღიად საუბრობდა მმართველ გუნდთან უთანხმოებაზე. მას საჯაროდ განუცხადებია, რომ არსებობდა საკითხები, რომლებზეც პარტიის პოზიციას არ იზიარებდა და არ აპირებდა მხოლოდ უპირობო შემსრულებლის როლში დარჩენას.
ვის გულისხმობს კახიშვილი „მედროვეებში“ და კონკრეტულად ვის მიმართ არის მისი კრიტიკა ის ჯერჯერობით სახელს და გვარებს არ ასახელებს... კახიშვილი პრემიერ მისიტრს ირაკლი კობახიძეს აკრიტიკებს და მამუკა მდინარაძის შესახებ მძიმე ბრალდებებით საუბრობს...
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