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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 17:45

მედია: აუდიო ჩანაწერი - სკანდალი I "ქართულ ოცნების“ პოლიტსაბჭოში რომ მედროვეები ჰყავთ - კახი კახიშვილი

კახიშვილი წარსულშიც ღიად საუბრობდა მმართველ გუნდთან უთანხმოებაზე. მას საჯაროდ განუცხადებია, რომ არსებობდა საკითხები, რომლებზეც პარტიის პოზიციას არ იზიარებდა და არ აპირებდა მხოლოდ უპირობო შემსრულებლის როლში დარჩენას. ვის გულისხმობს კახიშვილი „მედროვეებში“ და კონკრეტულად ვის მიმართ არის მისი კრიტიკა ის ჯერჯერობით სახელს და გვარებს არ ასახელებს...

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