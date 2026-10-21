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საზოგადოება · 21 ოქტომბერი, 17:39

რეზო კიკნაძე: შემოვედი 26 წლის და 100 წლის გავდივარ გაჭაღარავებული, თმაგაცვენილი და იმ უამრავი დაავადებებით სავსე, რის არსებობაზეც კი არ ვიცოდი იქამდე

ხანდახან ფიქრები წამიღებს ხოლმე და თავისით მედარდება იმაზე რომ ჩემი ცხოვრება მორჩა, ფორმალურადღა უნდა ვიარსებო. აღარც შვილი მეყოლება ალბათ, აღარც მომავალი მექნება და არც რომელიმე ოცნება ამიხდება. რადგან როცა მომავალი უნდა შემექმნა მაგ დროს ჯურღმულში ვეგდე. იქ, სადაც მზესაც კი ეჯავრება შემოჭყეტა და ზიზღით არიდებს სხივებს.

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რეზო კიკნაძე: შემოვედი 26 წლის და 100 წლის გავდივარ გაჭაღარავებული, თმაგაცვენილი და იმ უამრავი დაავადებებით სავსე, რის არსებობაზეც კი არ ვიცოდი იქამდე
რეზო კიკნაძე: შემოვედი 26 წლის და 100 წლის გავდივარ გაჭაღარავებული, თმაგაცვენილი და იმ უამრავი დაავადებებით სავსე, რის არსებობაზეც კი არ ვიცოდი იქამდეNEWS.GE

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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