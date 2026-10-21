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პოლიტიკა · 21 ოქტომბერი, 16:52

ქეთი მოლაშვილი: ადგნენ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რუსებთან ურთიერთობის დალაგების სამინისტროდ გადააქციეს და ეს ამბავი იცით როდის გამოაცხადეს? პარტიების აკრძალვის დღეს

სულ რამდენიმე წუთის წინ, ირაკლი კობახიძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის, მაკა ბოჭორიშვილის პირველი მოადგილე, გიორგი ზურაბაშვილი წარადგინა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში, პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლად. გიორგი ზურაბაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილეც იქნებაო და თან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, ჩემი წარმომადგენელიცო.

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ქეთი მოლაშვილი: ადგნენ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რუსებთან ურთიერთობის დალაგების სამინისტროდ გადააქციეს და ეს ამბავი იცით როდის გამოაცხადეს? პარტიების აკრძალვის დღეს
ქეთი მოლაშვილი: ადგნენ და საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რუსებთან ურთიერთობის დალაგების სამინისტროდ გადააქციეს და ეს ამბავი იცით როდის გამოაცხადეს? პარტიების აკრძალვის დღესNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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