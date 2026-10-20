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საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 22:10

ირაკლი კიკნაველიძე: ახლა გავიგეთ, რატომ დაიჭირეს ეს ორი, იმ თეთრი ძაფით ნაკერი სპეცოპერაციით, რესტორანში რომ ხაჭაპურს ჭამდნენ და ამ დროს ვიღაც ჭაღარა კაცმა “იძულებული გახადა” ხელი შეებრუნებინათ (ვიდეო)

"ციხეში ძმებ ფეიქრიშვილებს სცემეს, თავდამსხმელები კი, სავარაუდოდ, რამდენიმე დღის წინ დაკავებული ვატო ყიფიანი და ავთანდილ ბილანიშვილი არიან. ახლა გავიგეთ, რატომ დაიჭირეს ეს ორი, იმ თეთრი ძაფით ნაკერი სპეცოპერაციით, რესტორანში რომ ხაჭაპურს ჭამდნენ და ამ დროს ვიღაც ჭაღარა კაცმა “იძულებული გახადა” ხელი შეებრუნებინათ. აშკარაა, რომ გარემოება სპეციალურად შეირჩა, რომ მსუბუქი მუხლით, რამდენიმე თვით ჩაესვათ ეს ხალხი ციხეში, ზუსტად იმისთვის რაც მოხდა - ფეიქრიშვილებზე ანგარიშსწორებისთვის. "

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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