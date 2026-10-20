ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 21:36

სალომე სიმონია: პატიმარს საკანში ისეთი ადამიანი შეუსახლეს, რომელსაც მანამდე ამავე ადამიანის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. დაკავებულიც იყო ამისთვის

ახლა გავიგეთ - ლაითურის ციხეში პატიმარი ბადრაგმა გააუპატიურაო. 》მანამდე სხვა პატიმარი ამბობდა ზუსტად იგივეს. 》ვინც მას სოლიდარობა გამოუცხადა, ყველაზე ფიზიკურად იძალადეს. ქვეყანაში ჩამოშლილია ყველაფერი და მშვიდობააო, მაინც ამტკიცებენ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
სალომე სიმონია: პატიმარს საკანში ისეთი ადამიანი შეუსახლეს, რომელსაც მანამდე ამავე ადამიანის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. დაკავებულიც იყო ამისთვის
სალომე სიმონია: პატიმარს საკანში ისეთი ადამიანი შეუსახლეს, რომელსაც მანამდე ამავე ადამიანის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. დაკავებულიც იყო ამისთვისNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
,,ლაითურის ციხეში ბადრაგმა პატიმარი გააუპატიურა” – რას წერს ,,გურიის მოამბე”?წაიკითხე

მსგავსი და უახლესი ამბები

პოლიტიკა ·

“ციხის კადრებით მოსული ოცნების მმართველობის 14 წლის თავზე, სიმბოლურია, რომ ისევ ციხეში გაუპატიურებაზე საუბრობს ოცნებისვე ყოფილი დეპუტატის შვილი” – სალომე სიმონია

ალია
საზოგადოება ·

სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს „გურიის მოამბის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ლაითურის №1 პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარი ა. მ. დაწესებულების თანამშრომელმა გააუპატიურა

იმედინიუსი
ყველა ამბავი: საზოგადოება