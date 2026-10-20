სალომე სიმონია: პატიმარს საკანში ისეთი ადამიანი შეუსახლეს, რომელსაც მანამდე ამავე ადამიანის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. დაკავებულიც იყო ამისთვის
ახლა გავიგეთ - ლაითურის ციხეში პატიმარი ბადრაგმა გააუპატიურაო. 》მანამდე სხვა პატიმარი ამბობდა ზუსტად იგივეს. 》ვინც მას სოლიდარობა გამოუცხადა, ყველაზე ფიზიკურად იძალადეს. ქვეყანაში ჩამოშლილია ყველაფერი და მშვიდობააო, მაინც ამტკიცებენ.
სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია:
》პატიმარს საკანში ისეთი ადამიანი შეუსახლეს, რომელსაც მანამდე ამავე ადამიანის მკვლელობის მცდელობა ჰქონდა. დაკავებულიც იყო ამისთვის.
》შედეგად, თურმე 4 ნეკნი და სახის ძვლები აქვს გატეხილი ამ პატიმარს.
》პენიტენციური ამბობს: ტყუილიაო.
》ვივა მედი, სადაც ნაცემი პატიმარი გადაიყვანეს, ამბობს: მართალია,
მრავლობითი დაზიანებები აქვსო.
》ნაცემი პატიმრის დედა ციხესთან ცუდად გახდა. შვილს ნუ მომიკლავთო
》ახლა გავიგეთ - ლაითურის ციხეში პატიმარი ბადრაგმა გააუპატიურაო.
》მანამდე სხვა პატიმარი ამბობდა ზუსტად იგივეს.
》ვინც მას სოლიდარობა გამოუცხადა, ყველაზე ფიზიკურად იძალადეს.
ქვეყანაში ჩამოშლილია ყველაფერი და მშვიდობააო, მაინც ამტკიცებენ.
მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.