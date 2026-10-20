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პოლიტიკა · 20 ოქტომბერი, 21:04

ქეთი მოლაშვილი: თუ თქვენც ვერაფერი გაიგეთ რა ხდება ამ ამბავში, ნება მიბოძეთ შევეცადო გარკვევით დავწერო და გითხრათ...

ქეთი მოლაშვილი: თუ თქვენც ვერაფერი გაიგეთ რა ხდება ამ ამბავში, ნება მიბოძეთ შევეცადო გარკვევით დავწერო და გითხრათ რა საერთო აქვთ ძმებ ფეიქრიშვილებს, ვატო ყიფიანსა და ბერას ძმაკაცებს

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ქეთი მოლაშვილი: თუ თქვენც ვერაფერი გაიგეთ რა ხდება ამ ამბავში, ნება მიბოძეთ შევეცადო გარკვევით დავწერო და გითხრათ...
ქეთი მოლაშვილი: თუ თქვენც ვერაფერი გაიგეთ რა ხდება ამ ამბავში, ნება მიბოძეთ შევეცადო გარკვევით დავწერო და გითხრათ...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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