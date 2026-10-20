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საზოგადოება · 20 ოქტომბერი, 12:34

თამარ ჩერგოლეიშვილი: შეეგუეთ სიღარიბეს - უკეთესი მომავალი აკრძალულია!

მოკალით უკეთესი მომავლის იმედი! შეეგუეთ სიღარიბეს, უსამართლობას, კორუფციას, უპერსპექტივობას, უმუშევრობას, ემიგრაციას, ევროპისგან და ამერიკისგან იზოლაციას, რუსეთის პირისპირ მარტო დარჩენას. 

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თამარ ჩერგოლეიშვილი: შეეგუეთ სიღარიბეს - უკეთესი მომავალი აკრძალულია!
თამარ ჩერგოლეიშვილი: შეეგუეთ სიღარიბეს - უკეთესი მომავალი აკრძალულია!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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თამარ ჩერგოლეიშვილი - პარტიების ძალა არის დამოკიდებული სახალხო მხარდაჭერაზე, ამიტომ დიდი ბოდიში, რომ მხოლოდ სიხარული შემიძლია გამოვხატო რეჟიმის სასოწარკვეთილი ფაფხურის მიმართ - ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია, რას გადაწყვეტს ივანიშვილიწაიკითხე

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