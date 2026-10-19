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საზოგადოება · 19 ოქტომბერი, 23:57

ქეთი მოლაშვილი: დღეს აფხაზეთიდან, გულრიფშიდან დევნილმა თორნიკე ქოჩქიანმა, ამავე გულრიფშიდან დევნილი ვახო სანაია, ფეისბუქ პოსტის გამო, 1 თვით ციხეში გაუშვა

რუსთავი 2

ქეთი მოლაშვილი: არავინ მითხრას რომ დამთხვევაა, როცა გულრიფშიდან დევნილ მოსამართლეს დააწერეს ვახო სანაიას საქმეო.. პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი ვარ და ასე თუ ისე, ბევრი გამეგება ასეთი საქმეების და მით უმეტეს დამპალი რუსული იმპერიის, მოგიყვეთ ახლა როგორ მოქმედებენ ავტორიტარული რეჟიმები: მიზანმიმართულად იყენებენ ყველაზე სასტიკ მეთოდებს, რომ გაჩვენოს, ადამიანობას გავანადგურებთ, დევნილად ვაქცევთ ვინც არ დაგვემორჩილებაო

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ქეთი მოლაშვილი: დღეს აფხაზეთიდან, გულრიფშიდან დევნილმა თორნიკე ქოჩქიანმა, ამავე გულრიფშიდან დევნილი ვახო სანაია, ფეისბუქ პოსტის გამო, 1 თვით ციხეში გაუშვა
ქეთი მოლაშვილი: დღეს აფხაზეთიდან, გულრიფშიდან დევნილმა თორნიკე ქოჩქიანმა, ამავე გულრიფშიდან დევნილი ვახო სანაია, ფეისბუქ პოსტის გამო, 1 თვით ციხეში გაუშვაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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