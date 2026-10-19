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პოლიტიკა · 19 ოქტომბერი, 12:46

ლაშა ბუღაძე: 1924 წლიდან წითელმა რუსეთმაც აკრძალა ყველა პარტია ერთი, კომუნისტური პარტიის გარდა, მაგრამ არჩევნები მაშინაც ტარდებოდა მთელი 70 წლის განმავლობაში

რუსეთში მხოლოდ სიტყვებისთვის ჯერ კიდევ უკრაინის ომამდე სვამდნენ ციხეში, ახლა კი უკვე იმ ყველაფრისთვისაც იჭერენ, რაც ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციისგან არის განსხვავებული. მშვიდობის მოთხოვნა უკვე დიდი ხანია ღალატად არის კვალიფიცირებული.

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ლაშა ბუღაძე: 1924 წლიდან წითელმა რუსეთმაც აკრძალა ყველა პარტია ერთი, კომუნისტური პარტიის გარდა, მაგრამ არჩევნები მაშინაც ტარდებოდა მთელი 70 წლის განმავლობაში
ლაშა ბუღაძე: 1924 წლიდან წითელმა რუსეთმაც აკრძალა ყველა პარტია ერთი, კომუნისტური პარტიის გარდა, მაგრამ არჩევნები მაშინაც ტარდებოდა მთელი 70 წლის განმავლობაშიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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