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საზოგადოება · 19 ოქტომბერი, 01:00

მიხეილ სააკაშვილი: არ ვაპირებ არავის დაგმობას ან კრიტიკას საპროცესოს გაფორმებისთვის. ეს ყველა ადამიანის პირადი არჩევანია და ყველას აქვს სპეციფიკური გარემოებები და მე ვინ ვარ, რომ განვსაჯო!

პაატა ბურჭულაძის შვილს, შუქრის ეკითხება დიანა ტრაპაიძე - კი, მაგრამ არ ეთანხმებით, რომ მამათქვენმა მოაწეროს ხელი საპროცესოს და თავისუფალი იყოს? ნუ იგულისხმება, რომ ნებისმიერი შვილი დაეთანხმებოდა ამაზე. შუქრი პასუხობს - ახლა მამაჩემი ყველაზე სწორია იყოს ციხეში.

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მიხეილ სააკაშვილი: არ ვაპირებ არავის დაგმობას ან კრიტიკას საპროცესოს გაფორმებისთვის. ეს ყველა ადამიანის პირადი არჩევანია და ყველას აქვს სპეციფიკური გარემოებები და მე ვინ ვარ, რომ განვსაჯო!
მიხეილ სააკაშვილი: არ ვაპირებ არავის დაგმობას ან კრიტიკას საპროცესოს გაფორმებისთვის. ეს ყველა ადამიანის პირადი არჩევანია და ყველას აქვს სპეციფიკური გარემოებები და მე ვინ ვარ, რომ განვსაჯო!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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