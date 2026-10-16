ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 13:18

გოჩა მირცხულავა: თუ ვატო ყიფიანისა და „კაწროს“ დაკავების რეალური განზრახვა თავიდანვე ის იყო, რომ ციხეები დაამშვიდონ, სადაც გაცილებით რთული ვითარებაა, ვიდრე ჩვენ საჯაროდ ვიცით ან წარმოგვიდგენია?

თუმცა, საბოლოოდ, ორივე შემთხვევაში პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე. განა პოლიტიკაში არ იყვნენ ჩართულები ე.წ. კაი ბიჭები მაშინ, როდესაც არჩევნებზე აგიტატორებადაც მუშაობდნენ, კარდაკარშიც მონაწილეობდნენ და სანაცვლოდ უზარმაზარ ბენეფიტებს იღებდნენ? რატომ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ იგივე გავლენები ახლა სხვა სივრცეში, სხვა დანიშნულებით გამოიყენონ?

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
გოჩა მირცხულავა: თუ ვატო ყიფიანისა და „კაწროს“ დაკავების რეალური განზრახვა თავიდანვე ის იყო, რომ ციხეები დაამშვიდონ, სადაც გაცილებით რთული ვითარებაა, ვიდრე ჩვენ საჯაროდ ვიცით ან წარმოგვიდგენია?
გოჩა მირცხულავა: თუ ვატო ყიფიანისა და „კაწროს“ დაკავების რეალური განზრახვა თავიდანვე ის იყო, რომ ციხეები დაამშვიდონ, სადაც გაცილებით რთული ვითარებაა, ვიდრე ჩვენ საჯაროდ ვიცით ან წარმოგვიდგენია?NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

შემდეგი ამბავი

საზოგადოება ·
ქეთევან ბაკარაძე - ჩორჩანას საგუშაგოზე მთავრობის წევრებმა ერთად გავიგეთ, სატელევიზიოო სივრცეში გავიგე და სიამაყის განცდა იყო, არაერთი პირი ამაყობდა, შემდეგ კი ფერი იცვალეს - იქ მოსახლეობა ამბობს, რომ არა საგუშაგო, ტერიტორია დღეს ოკუპირებული იქნებოდაწაიკითხე

უახლესი ამბები

ყველა ამბავი: საზოგადოება