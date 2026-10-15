ლევან თაქთაქიშვილი: რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებს, საამაყო და კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ!
როცა სხვის წინაპრებს ფაშიზმთან კოლაბორაციისათვის ვაკრიტიკებთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი წინაპრების დიდი ნაწილი ნებსით თუ უნებლიედ საბჭოთა სისტემასთან კოლაბორაციით იყო დაკავებული!
საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი:
როცა სხვის წინაპრებს ფაშიზმთან კოლაბორაციისათვის ვაკრიტიკებთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი წინაპრების დიდი ნაწილი ნებსით თუ უნებლიედ საბჭოთა სისტემასთან კოლაბორაციით იყო დაკავებული!
რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებს, საამაყო და კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ! მათ ტანჯული ცხოვრება ერგოთ და ჩვენგან დაფასებასა და პატივისცემას უნდა იმსახურებდნენ!
შალვა პაპუაშვილი ირწმუნება, რომ "ჰიტლერის რეჟიმთან სალომე ზურაბიშვილის ოჯახი თანამშრომლობდა" .
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