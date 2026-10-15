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საზოგადოება · 16 ოქტომბერი, 02:55

ლევან თაქთაქიშვილი: რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებს, საამაყო და კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ!

როცა სხვის წინაპრებს ფაშიზმთან კოლაბორაციისათვის ვაკრიტიკებთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი წინაპრების დიდი ნაწილი ნებსით თუ უნებლიედ საბჭოთა სისტემასთან კოლაბორაციით იყო დაკავებული!

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ლევან თაქთაქიშვილი: რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებს, საამაყო და კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ!
ლევან თაქთაქიშვილი: რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის წინაპრებს, საამაყო და კეთილშობილი ადამიანები იყვნენ!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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