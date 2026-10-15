ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა
ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა - ოფიციალურ მიზეზად საწოლიდან ვარდნას ასახლებენ. ქუთაისის მეორე ციხეში პატიმარი გარდაიცვალა - ინფორმაცია ამის შესახებ "პირველებს" მიაწოდეს. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ.
ქუთაისის მეორე ციხეში პატიმარი გარდაიცვალა - ინფორმაცია ამის შესახებ "პირველებს" მიაწოდეს.
ფაქტი უკვე დაადასტურა სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა. უწყებაში "პირველებს" განუმარტეს, რომ პატიმრის გარდაცვალების მიზეზი საწოლიდან ვარდნა გახდა.
"ადგილზე გამოიძახეს სამედიცინო ბრიგადა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა" - უთხრეს "პირველებს" პენიტენციურ სამსახურში.
ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ.
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