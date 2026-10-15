ახალი ხედვა. სრული სურათი.AI ინტერნეტმედია პლატფორმა
პირველი AI
ინტერნეტმედია პლატფორმა
როგორი იქნებოდაშენი მთავრობა? მთავარზე დაბრუნება
მთავარისაზოგადოებასტატია
საზოგადოება

ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა

ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა - ოფიციალურ მიზეზად საწოლიდან ვარდნას ასახლებენ. ქუთაისის მეორე ციხეში პატიმარი გარდაიცვალა - ინფორმაცია ამის შესახებ "პირველებს" მიაწოდეს. ფაქტზე გამოძიება დაიწყო საქართველოს პროკურატურამ.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალა
ციხეში კიდევ ერთი პატიმარი გარდაიცვალაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

რა გრძნობა დაგიტოვა ამ ამბავმა?

ყველა ამბავი: საზოგადოება