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ეკონომიკა

ლევან ღამბაშიძე: ქოლენტრებმა, როგორც მოვლენამ, რამდენიმე მიმართულებით დაარტყა ქართულ სახელმწიფოს

ვფიქრობ ქოლცენტრების საკითხი არასათანადოდ არის შეფასებული ქართული საზოგადოების, განსაკუთრებით კი პოლიტიკური საზოგადოების მიერ, რაც დღესაც და მომავალშიც პრობლემიების მოგვარებაში ნამდვილად არ დაგვეხმარება.

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ლევან ღამბაშიძე: ქოლენტრებმა, როგორც მოვლენამ, რამდენიმე მიმართულებით დაარტყა ქართულ სახელმწიფოს
ლევან ღამბაშიძე: ქოლენტრებმა, როგორც მოვლენამ, რამდენიმე მიმართულებით დაარტყა ქართულ სახელმწიფოსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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