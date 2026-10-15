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ეკონომიკა

ალექსანდრე რაქვიაშვილი: ჩუმად და დაჩქარებულად იღებენ თქვენი ფინანსების ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტს

შეგახსენებთ, რომ ეროვნულ ბანკს ციფრული ლარის გამოცემის უფლება ეძლევა. პარლამენტი დაჩქარებული წესით “ეროვნული ბანკის შესახებ“ კანონში ცვლილებებს იხილავს, რომლის ფარგლებშიც განისაზღვრება ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები ფიცრული ლარის დამზადების, ემისიისა და მიმოქცევის მიმართულებით.

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ალექსანდრე რაქვიაშვილი: ჩუმად და დაჩქარებულად იღებენ თქვენი ფინანსების ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტს
ალექსანდრე რაქვიაშვილი: ჩუმად და დაჩქარებულად იღებენ თქვენი ფინანსების ტოტალური კონტროლის ინსტრუმენტსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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