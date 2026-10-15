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დიტო სამხარაძე: ...ამ დროს ურეიტინგოები არიან, შენს გუნდში, ოჯახში, რომელიც ერისკაცმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა, ცდილობენ ვინმე გადაიბირონ, ჩალიჩობენ!

არ ვივიწყებთ 2011-2012 წლებს და ამით ვამაყობთ, მაგრამ ჭორიკნებს, გუნდისთვის ზიანის მომტანებს, გადამთიელების მიერ მოსყიდულებს მოვექცევით ისე, როგორც იმსახურებენ. სასტიკად და მწარედ!!!

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დიტო სამხარაძე: ...ამ დროს ურეიტინგოები არიან, შენს გუნდში, ოჯახში, რომელიც ერისკაცმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა, ცდილობენ ვინმე გადაიბირონ, ჩალიჩობენ!
დიტო სამხარაძე: ...ამ დროს ურეიტინგოები არიან, შენს გუნდში, ოჯახში, რომელიც ერისკაცმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა, ცდილობენ ვინმე გადაიბირონ, ჩალიჩობენ!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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