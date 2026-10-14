ზელენსკის დაუნინგ სტრიტზე აპლოდისმენტებით შეხვდნენ
უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ "საჭიროა მოსკოვის არა დარწმუნება, არამედ იძულება, რომ გაჩერდეს - ზეწოლის გაძლიერებით, სანქციებითა და უკრაინისთვის დახმარებით, რომელიც ამ თავდასხმებისგან ადამიანების დაცვის შესაძლებლობას გვაძლევს".
6 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაშავდა დღეს ლუცკში (ვოლინის ოლქში) რუსეთის მიერ „შაჰედის“ დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ ლონდონში მყოფი უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ "საჭიროა მოსკოვის არა დარწმუნება, არამედ იძულება, რომ გაჩერდეს - ზეწოლის გაძლიერებით, სანქციებითა და უკრაინისთვის დახმარებით, რომელიც ამ თავდასხმებისგან ადამიანების დაცვის შესაძლებლობას გვაძლევს".
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