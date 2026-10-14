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ზელენსკის დაუნინგ სტრიტზე აპლოდისმენტებით შეხვდნენ

უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ "საჭიროა მოსკოვის არა დარწმუნება, არამედ იძულება, რომ გაჩერდეს - ზეწოლის გაძლიერებით, სანქციებითა და უკრაინისთვის დახმარებით, რომელიც ამ თავდასხმებისგან ადამიანების დაცვის შესაძლებლობას გვაძლევს".

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მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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