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ქეთი ქურდოვანიძე: განა რა ფასი აქვს მორალურ წუმპედ ქცეულ ასეთ ცხოვრებას? ჰოდა, ის, ვინც წუმპეს ეგუება, ამ წუმპის შემქმნელზე უარესია, რადგან შემქმნელი ავტორია, ხოლო შეგუებული - ამ წუმპის მუდმივობის გარანტი

არ გვიფიქრია, არ გვაწუხებს, დავივიწყეთ, რაღას ვუშველით, ცხოვრება გრძელდება-აი პასუხები, მაგრამ განა რა ფასი აქვს მორალურ წუმპედ ქცეულ ასეთ ცხოვრებას? ჰოდა, ის, ვინც წუმპეს ეგუება, ამ წუმპის შემქმნელზე უარესია, რადგან შემქმნელი ავტორია, ხოლო შეგუებული - ამ წუმპის მუდმივობის გარანტი.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

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ქეთი ქურდოვანიძე: განა რა ფასი აქვს მორალურ წუმპედ ქცეულ ასეთ ცხოვრებას? ჰოდა, ის, ვინც წუმპეს ეგუება, ამ წუმპის შემქმნელზე უარესია, რადგან შემქმნელი ავტორია, ხოლო შეგუებული - ამ წუმპის მუდმივობის გარანტი
ქეთი ქურდოვანიძე: განა რა ფასი აქვს მორალურ წუმპედ ქცეულ ასეთ ცხოვრებას? ჰოდა, ის, ვინც წუმპეს ეგუება, ამ წუმპის შემქმნელზე უარესია, რადგან შემქმნელი ავტორია, ხოლო შეგუებული - ამ წუმპის მუდმივობის გარანტიNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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