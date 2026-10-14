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საზოგადოება

ნიკა გვარამია: ევროკავშირმა, ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე: თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაცია აღდგებაო

ცალკე საკითხია, რომ ეს შეცდომად მიმაჩნია მე პირადად, და ჩემს ევროპელ მეგობრებსაც ვუთხარი. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ როგორც ყველა წინა შემთხვევაში, ქოცების რეაქცია ისეთია, როგორიც ზოგადად რუსებს აქვთ ხოლმე: მათ არ ესმით შანსის მიცემის, კომპრომისის და მსგავსის და მიიჩნევენ სისუსტედ. ახლაც ასე მოხდა (და ყველა სხვა შემთხვევაშიც): მთავარი, რაც არ უნდა ექნათ - პარტიების გაუქმება - დაჩქარებული ტემპებით მიყავთ ბოლომდე.

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ნიკა გვარამია: ევროკავშირმა, ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე: თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაცია აღდგებაო
ნიკა გვარამია: ევროკავშირმა, ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე: თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაცია აღდგებაოNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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