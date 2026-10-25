პენიტენციური სამსახური გიორგი ფეიქრიშვილის საკანში სხვა პატიმრების შესვლას უარყოფს
მოკლედ
გიორგი ფეიქრიშვილის დედის, ნინო აბრამიშვილის განცხადებით, მიიღო ინფორმაცია, რომ გლდანის ციხეში მის შვილთან საკანში ვატო ყიფიანი და სხვა პირები შევიდნენ. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა ეს ცნობა უარყო და განაცხადა, რომ ბრალდებული საკანში მარტო, 24-საათიანი ვიდეომეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება და არანაირ ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია. უწყების ცნობით, ბრალდებულის ადვოკატს დაწესებულებაში შესვლისა და მისი მონახულების შესაძლებლობა მიეცემა.AI-ის შეჯამება 8 პუბლიკაციიდან, რედაქტორის შემოწმებით
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ხელისუფლების მედია · აქცენტი: პენიტენციური სამსახურის მიერ ინფორმაციის უარყოფა
„არანაირ ინციდენტი არ მომხდარა, ბრალდებული გიორგი ფეიქრიშვილი საკანში მარტო იმყოფება და მასზე 24-საათიანი ვიდეომეთვალყურეობა მიმდინარეობს.“იმედინიუსი
ოპოზიციის მედია · აქცენტი: პატიმრის დედის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია
„გვითხრეს, რომ სასწრაფოდ მიხედეთ გიორგის, შესულები არიან უკვე საკანშიო. ვატო ყიფიანიაო შესული.“ფორმულა
ქრონოლოგია · 8 პუბლიკაცია
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებულ გიორგი ფეიქრიშვილის დედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ბრალდებულთან საკანში ვატო ყიფიანი და სხვა პატიმრები შევიდნენ - სამსახური მზადაა, არასამუშაო დღის მიუხედავად, ბრალდებულის მოსანახულებლად ადვოკატი პენიტენციურ დაწესებულებაში შეუშვასიმედინიუსი · პირველი გააშუქა
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებულ გიორგი ფეიქრიშვილის დედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს მასთან საკანში ვატო ყიფიანი და სხვა პატიმრები შევიდნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენესრუსთავი 2
- ფეიქრიშვილების დედა: წყარომ მითხრა, რომ ჩემს შვილთან, გიორგისთან საკანში ვატო ყიფიანი შევიდაფორმულა · ოპოზიციის მედიიდან პირველი, 12 წთ-ის შემდეგ
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- სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებულ გიორგი ფეიქრიშვილის დედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ბრალდებულთან საკანში ვატო ყიფიანი და სხვა პატიმრები შევიდნენსპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებულ გიორგი ფეიქრიშვილის დედის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს ბრალდებულთან საკანში ვატო ყიფიანი და სხვა პატიმრები შევიდნენPOSTV
- "ძალადობის კვალი არ აქვს" - ადვოკატი, რომელმაც გიორგი ფეიქრიშვილი მოინახულა, ამბობს, რომ ის ციხეში არ უცემიათTV პირველი
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