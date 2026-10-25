სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა
მოკლედ
25 ოქტომბერს სერბეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც 18 პოლიტიკური ძალა მონაწილეობდა. ძირითადი დაპირისპირება ყოფილი პრეზიდენტის, ალექსანდრ ვუჩიჩის პარტიასა და ახალგაზრდების მიერ მხარდაჭერილ „სტუდენტურ სიას“ შორის წარიმართა. არჩევნებს წინ თითქმის ორწლიანი საპროტესტო აქციები უძღოდა, რომლებიც ნოვი-სადში რკინიგზის სადგურის გადახურვის ჩამოშლას მოჰყვა. კენჭისყრა ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობის ფონზე მიმდინარეობდა.AI-ის შეჯამება 7 პუბლიკაციიდან, რედაქტორის შემოწმებით
ვინ როგორ აშუქებს
ხელისუფლების მედია 1ოპოზიციის მედია 3სხვა მედია 1
ხელისუფლების მედია · აქცენტი: საარჩევნო პროცესის დაწყება და წინაპირობები
„საარჩევნო უბნები 7:00-დან 20:00 საათამდე მუშაობს. ხმის უფლება თითქმის 6.5 მილიონ მოქალაქეს აქვს, ხოლო კენჭისყრა 8 ათასზე მეტ უბანზე მიმდინარეობს.“იმედინიუსი
ოპოზიციის მედია · აქცენტი: ვუჩიჩის მმართველობისთვის შექმნილი გამოწვევა
„არაერთი შეფასებით, 25 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ვუჩიჩის მრავალწლიანი მმართველობისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს.“ნეტგაზეთი
ქრონოლოგია · 7 პუბლიკაცია
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