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სენატორი კრის მერფი: რუსეთი უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბურ დარტყმებს განზრახ ახორციელებს, ხოლო ტრამპი მის ქმედებებს განზრახ აფინანსებს

დემოკრატი სენატორი კონექტიკუტის შტატიდან, კრის მერფი: ​შეერთებული შტატების მთავრობა ამჟამად სახელმწიფო ტერორიზმის სპონსორია.

NEWS.GEnews.ge-ის რედაქცია

მოქმედება დასრულებულია

3 წამში ავტომატურად დაიხურება
სენატორი კრის მერფი: რუსეთი უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბურ დარტყმებს განზრახ ახორციელებს, ხოლო ტრამპი მის ქმედებებს განზრახ აფინანსებს
სენატორი კრის მერფი: რუსეთი უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბურ დარტყმებს განზრახ ახორციელებს, ხოლო ტრამპი მის ქმედებებს განზრახ აფინანსებსNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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