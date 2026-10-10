სენატორი კრის მერფი: რუსეთი უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბურ დარტყმებს განზრახ ახორციელებს, ხოლო ტრამპი მის ქმედებებს განზრახ აფინანსებს
დემოკრატი სენატორი კონექტიკუტის შტატიდან, კრის მერფი: შეერთებული შტატების მთავრობა ამჟამად სახელმწიფო ტერორიზმის სპონსორია.
დემოკრატი სენატორი კონექტიკუტის შტატიდან, კრის მერფი:
"შეერთებული შტატების მთავრობა ამჟამად სახელმწიფო ტერორიზმის სპონსორია.
მესმის, რომ ეს პოლიტიკურად და ჰიპერბოლიზებულად ჟღერს, თუმცა ფაქტობრივად სიმართლეა. რუსეთი უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაზე მასშტაბურ დარტყმებს განზრახ ახორციელებს, ხოლო ტრამპი მის ქმედებებს განზრახ აფინანსებს."
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