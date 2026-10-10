პაატა სალია: გადატვირთულობა ჩვენზე უფრო მაღალია საფრანგეთში, იტალიაში. სუიციდის მაჩვენებელი ჩვენზე უფრო მაღალია ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში
იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ საქართველოს პენიტენციური სისტემა რეგიონში მოწინავეა და საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. მისი თქმით, პატიმრების გადატვირთულობა, სუიციდისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები საქართველოსთან შედარებით უფრო მაღალია ევროპის ბევრ ქვეყანაში.
დღეს ჩვენი პენიტენციური სისტემა არის რეგიონში მოწინავე. ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები, - განაცხადა გადაცემაში „ღია ეთერი“ იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ.
მინისტრის თქმით, ვინც საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს ეცნობა, პოზიტივიც უნდა დაინახოს.
„დიდწილად ჩვენი სასჯელაღსრულების სისტემა შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რაც არის საერთაშორისო დონეზე დანერგილი.
სტატისტიკური მონაცემები რომ ავიღოთ, გადატვირთულობა ჩვენზე უფრო მაღალია საფრანგეთში, იტალიაში. სუიციდის მაჩვენებელი ჩვენზე უფრო მაღალია ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში. სიკვდილიანობა უფრო მაღალია ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში“, - აღნიშნა იუსტიციის მინისტრმა.
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