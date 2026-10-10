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70 წლის მი­ლი­არ­დე­რი, პოპულარული შვილი და კავშირი ივანიშვილების ოჯახთან, რა ვიცით აზერბაიჯანელი მილიარდერის შესახებ

70 წლის მი­ლი­არ­დე­რი, კომ­პა­ნია Crocus Group-ის პრე­ზი­დენ­ტი და მფლო­ბე­ლი არაზ აგა­ლა­რო­ვი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში 27 წლის მე­უღ­ლეს­თან, ალი­ო­ნა აგა­ლა­რო­ვას­თან ერ­თად გა­მოჩ­ნდა. ბიზ­ნეს­მე­ნი მე­უღ­ლეს სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრ Crocus City Mall-ში მისი ბუ­ტი­კის გახ­სნა­ზე მხარს უჭერ­და.

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70 წლის მი­ლი­არ­დე­რი, პოპულარული შვილი და კავშირი ივანიშვილების ოჯახთან, რა ვიცით აზერბაიჯანელი მილიარდერის შესახებ
70 წლის მი­ლი­არ­დე­რი, პოპულარული შვილი და კავშირი ივანიშვილების ოჯახთან, რა ვიცით აზერბაიჯანელი მილიარდერის შესახებNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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