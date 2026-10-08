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ირაკლი ნადირაძე: არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე!

"ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერი, ირაკლი ნადირაძე: მეგობრებო, როგორ ხართ? ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ისედაც იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწერ: ივანიშვილის რუსულ, ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას და არც შეწყალების თხოვნას არათუ არ ვაპირებ, არც კი განვიხილავ! არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე!

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ირაკლი ნადირაძე: არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე!
ირაკლი ნადირაძე: არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე!NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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