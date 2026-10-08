მეწყერი ხოფაში - დაიღუპა 1 ადამიანი, დაზიანდა 8 ტრაილერი (ვიდეო)
ერთი ადამიანი დაიღუპა თურქეთში, ქალაქ ხოფასთან ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად. ინფორმაციას “ბათუმელები“ ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, მეწყერი ტირ პარკთან ჩამოწვა, სადაც სატვირთო ტრაილერები იყო განთავსებული. მეწყერმა დააზიანა 8 სატვირთო და 1 ცისტერნიანი ავტომობილი.
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