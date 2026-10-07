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ხატია დეკანოიძე: გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი (ვიდეო)

“ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძე ევროკომისიაში საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებსა და კიდევ ერთი რეზოლუციის პროექტის კენჭისყრას საგანგებო ბრიფინგზე გამოეხმაურა.

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ხატია დეკანოიძე: გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი (ვიდეო)
ხატია დეკანოიძე: გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი (ვიდეო)NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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