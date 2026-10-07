ხატია დეკანოიძე: გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი (ვიდეო)
“ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძე ევროკომისიაში საქართველოსთან დაკავშირებით დაგეგმილ დებატებსა და კიდევ ერთი რეზოლუციის პროექტის კენჭისყრას საგანგებო ბრიფინგზე გამოეხმაურა.
მისი თქმით, "საქართველოს მეგობრები იმ ადამიანებთან ერთად დგანან, რომლებიც იბრძვიან საქართველოს მშვიდობიანი ევროპული მომავლისთვის".
"გავაკეთებთ ყველაფერს, რათა ქართველი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის ივანიშვილმა და მისმა მაფიოზურმა დაჯგუფებამ აგოს პასუხი"- თქვა პოლიტიკოსმა.
მისივე თქმით, რეზოლუცია, ისევე, როგორც დებატები, სამ ძირითად საკითხს შეეხება: პირველი იქნება, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხი, მეორე საკითხი შეეხება პოლიტიკურ დევნას და მესამე საკითხი იქნება სანქციებთან დაკავშირებით.
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