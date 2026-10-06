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თამო კეშელავა: კი, სხვა ქვეყნებშიც კვდებიან... ოღონდ იქ - ჯერ ცხოვრობენ, ჯერ ცოცხლობენ და მერე კვდებიან...

მე არ ვიცი რატომ ქვია ამას გარდაცვალება, ერთ დროს ცნობილი ჟურნალისტი, ერთ დროს სილამაზით გამორჩეული ქალი, დენის, წყლის, საჭმლის გარეშე რომ კვდება, საბუთიც რომ არ აქვს მოქმედი, რატომ არაა ეს მკვლელობა არ ვიცი.

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თამო კეშელავა: კი, სხვა ქვეყნებშიც კვდებიან... ოღონდ იქ - ჯერ ცხოვრობენ, ჯერ ცოცხლობენ და მერე კვდებიან...
თამო კეშელავა: კი, სხვა ქვეყნებშიც კვდებიან... ოღონდ იქ - ჯერ ცხოვრობენ, ჯერ ცოცხლობენ და მერე კვდებიან...NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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