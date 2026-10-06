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სტამბოლის სკოლაში დანით თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა, შვიდი კი დაშავდა - დაკავებულიც მოსწავლეა

სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა თავდამსხმელი დააკავეს და პოლიციას გადასცეს. მოგვიანებით იგი დააპატიმრეს. თავდასხმის მოტივი, ამ დროისთვის, უცნობია.

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სტამბოლის სკოლაში დანით თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა, შვიდი კი დაშავდა - დაკავებულიც მოსწავლეა
სტამბოლის სკოლაში დანით თავდასხმის შედეგად ერთი მოსწავლე დაიღუპა, შვიდი კი დაშავდა - დაკავებულიც მოსწავლეაNEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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