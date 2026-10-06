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თაკო ჩარკვიანი: დაუვიწყარი საღამო იყო და გიზიარებთ…

თაკო ჩარკვიანი: ირმას CD გამოიცა ავსტრიაში-ვენა, სახელწოდებით "დრო და გრავიტაცია", გუშინ გაიმართა Radiokulturhaus - ში (ვენა) კონცერტი- პრეზენტაცია, დაუვიწყარი საღამო იყო და გიზიარებთ…

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თაკო ჩარკვიანი: დაუვიწყარი საღამო იყო და გიზიარებთ…
თაკო ჩარკვიანი: დაუვიწყარი საღამო იყო და გიზიარებთ…NEWS.GE
მასალის შესახებპირველწყარო: NEWS.GE

მასალა მომზადებულია NEWS.GE-ის რედაქციის მიერ. news.ge-ის მუშაობის პრინციპებს გაეცანი პროექტის შესახებ გვერდზე.

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